Вена, 1 ноября, 2015, 17:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем указал на важное значение целого ряда пунктов в итоговом коммюнике, принятом по итогам переговоров по политическому урегулированию в арабской республике. Об этом сообщает сирийское проправительственное агентство Sana.

wikitix.ru Диспетчер

По словам дипломата, любые несогласованные с Дамаском действия против террористов — «грубое нарушение принципов и Устава ООН».

«Страны, известные своей поддержкой террористических формирований в Сирии, следует обязать выполнять эти резолюции. В таком случае противостояние терроризму будет эффективным, а разговор о любом прекращении огня — более предметным», — заявил Муаллем.

Обратимся в тексту документа, согласованного в Вене 30 октября: «ИГ и другие террористические группировки, признанные таковыми СБ ООН, а также другие подобные группировки, должны быть уничтожены».

Государственный секретарь США Джон Керри поддерживает идею о перемирии и новых выборах под наблюдением ООН. В свою очередь, остальные участники венской встречи призвали сирийское правительство и оппозицию начать политический диалог и сформировать единое правительство.

«Мы все договорились, что должно быть сотрудничество, что права всех сирийцев вне зависимости от этнической и конфессиональной принадлежности должны быть защищены, должен быть гуманитарный доступ к нуждающимся», — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров, которого поддержал спецпосланник ООН по Сирии Стефан де Мистура.