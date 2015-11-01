Великий Новгород, 1 ноября, 2015, 17:05 — ИА Регнум. В Великом Новгороде сегодня, 1 ноября, горожане несут цветы, игрушки и свечи к Кремлю в память о земляках, погибших 31 октября в авиакатастрофе в небе над Египтом. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, памятная акция началась в 13:00, но и спустя несколько часов поток людей, желающих почтить память погибших, не иссякает.

Ольга Ларина. ИА REGNUM Жители Великого Новгорода несут цветы к Кремлю в память о погибших земляках в небе над Египтом

У входа в Новгородский кремль — множество цветов, мягкие игрушки, детские рисунки, фотографии погибших. Новгородцы подходят и зажигают свечи, многие приходят почтить память жертв авиакатастрофы целыми семьями, с детьми.

Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев сегодня, как и сотни горожан, почтил память погибших на импровизированном поминальном месте у входа в Новгородский кремль.

Напомним, сегодня, 1 ноября 2015 года, в Великом Новгороде, как и во всей России — день траура по погибшим пассажирам авиарейса Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург.

По данным управления ГО и ЧС по Великому Новгороду, на борту лайнера Airbus А321, потерпевшего крушение 31 октября, находилось 15 жителей Новгородской области — 13 взрослых и двое детей. Девять из них, в том числе один ребёнок — жители Великого Новгорода. Все они, как и ещё 209 пассажиров этого рейса, погибли.