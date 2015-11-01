Вологда, 1 ноября, 2015, 16:30 — ИА Регнум. Задолженность организаций Вологодской области за электроэнергию в октябре превысила 2,8 миллиарда рублей. В список неплательщиков вошло 61 предприятие региона. Самый крупный должник — Вологдаэнергосбыт — должен филиалу МРСК Северо-Запада 1 миллиард рублей. Второе место занимают «Областные электротеплосети» с долгом в 933 миллиона. Также в список неплательщиков попали МУП «Электросеть» (141,5 млн рублей), ГП ВО «Череповецкая ЭТС» (119,8 млн рублей), ООО «ЭТА» (97,1 млн рублей), ООО «Электротеплосеть» (76,5 млн рублей) и МУП «Грязовецкая электротеплосеть» (22,8 млн рублей), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Вологдаэнерго».

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«Сумма долга, которую потребители накопили перед энергетиками, в 2,9 раза превосходит годовые объёмы средств, которые сетевая компания направляет на реализацию инвестиционной программы. В результате сложная ситуация, сложившаяся с долгами, ставит под угрозу выполнение производственных программ филиалом «Вологдаэнерго» в начале осенне-зимнего периода», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела по связям с общественностью «Вологдаэнерго» Игорь Писков.

Сейчас в Вологодской области создана межведомственная рабочая группа, которая вырабатывает меры по погашению задолженности организаций перед энергетиками. Финансовая комиссия должна обязать неплательщиков погашать накопленные долги.

В свою очередь филиал МРСК «Вологдаэнерго» взыскивает долги через суд, в том числе и с помощью службы судебных приставов. По словам Игоря Пискова, это приносит реальные результаты. Однако некоторые неплательщики уже настолько привыкли к такой порочной практике, что оплачивают свои долги исключительно через суд. Причем от одного суда до другого они успевают накопить новую задолженность.