Каир, 1 ноября, 2015, 16:27 — ИА Регнум. Lufthansa и Air France — крупнейшие авиакомпании Евросоюза — запретили полеты над территорией Синайского полуострова, передает агентство Reuters.

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«Мы приняли решение избегать полеты через эту территорию, поскольку причины аварии остаются туманными», — говорится в официальном обращении немецкого авиаперевозчика.

До трагедии с российским лайнером A321, Lufthansa осуществляла в сутки до 10 полетов через Синай.

Меры предосторожности предприняла и авиакомпания Emirates. «Emirates в настоящее время будет избегать полетов над синайским полуостровом, пока не появится дополнительная информация. Мы следим за развитием событий», цитирует France Presse пресс-службу арабского авиаперевозчика.

Бельгийский авиаперевозчик Jetairfly также присоединился к запрету на полеты. «Со вчерашнего дня наша авиакомпания Jetairfly решила не совершать полёты над Синайским полуостровом до новых указаний, ожидая результатов расследования катастрофы», заявили в компании, передает RT.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Египте разбился пассажирский самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер выполнял рейс из египетского курортного города Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург. Через 23 минуты после взлета самолет пропал с экранов радаров. По сообщению министерства гражданской авиации Египта, место крушения лайнера расположено в центральной части Синайского полуострова в горах между районами Эль-Кантала и Эль-Лаксима близ города Эль-Хасна.

В результате трагедии погибло 224 пассажира.