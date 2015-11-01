Калининград, 1 ноября, 2015, 16:20 — ИА Регнум. «Калининградский метеор», пролетевший минувшим вечером над регионом юго-восточной Балтики, возможно, связан с потенциально опасным для Земли астероидом 2015ТВ-145. Такое предположение корреспонденту ИА REGNUM высказал сегодня, 1 ноября, сотрудник астрономического сообщества Балтийского федерального университета им. Канта Алексей Байгашов.

Стоп-кадр с видеорегистратора. Калининградский метеор

Накануне на сервис YouTube были выложены многочисленные ролики, снятые видеорегистраторами в Калининградской области и северных воеводствах Польши. На кадрах видно, как уже в тёмное время суток по небу летит космическое тело, озаряясь мощной вспышкой. Внешне явление напомнило падение знаменитого челябинского метеорита два с половиной года назад.

«Безусловно, это был не метеорит, а метеор, который сгорел в атмосфере и не упал на землю, — сказал Байгашов. — Возможно, это был осколок от открытого совсем недавно астероида 2015ТВ-145, либо метеор сопровождения этого астероида».

По словам эксперта, астероид 2015ТВ-145 максимально приблизился к Земле на расстояние 486 тыс. километров (чуть дальше Луны) примерно в то же время, когда калининградцы увидели вспышку в небе.

Астероид 2015ТВ-145 был открыт лишь полмесяца назад сотрудниками американской обсерватории Пан-Старрз. По объёму он в восемь раз превышает «тунгусский метеорит». В следующий раз космическое тело вернётся к Земле 11 ноября 2018 года, но пройдёт гораздо дальше, чем при вчерашнем сближении — в 40 млн километрах от нашей планеты.

«Метеоры — явление довольно частое, например, в августе мы наблюдали персиды, однако именно такое мощное свечение наблюдается редко», — заключил представитель астросообщества БФУ им. Канта.