Санкт-Петербург, 1 ноября, 2015, 16:03 — ИА Регнум. В Петербурге продлён траур по погибшим в авиакатастрофе в Египте до 3 ноября. «Принято решение о продлении траурных дней до 3 ноября», — приводит слова губернатора Петербурга Георгия Полтавченко «Радио Балтика».

По словам Полтавченко, со всеми родственниками погибших установили связь. В ближайшее время в Смольном примут решение об объёмах и сроках оказания материальной помощи пострадавшим семьям. «Правительство города выплатит компенсации всем родственникам погибших в авиакатастрофе вне зависимости от того, являются они жителями города или других регионов и стран. Размер выплат правительство определит завтра в течение дня», — пояснили в Смольном.

Напомним, что сегодня губернатор города Георгий Полтавченко посетил аэропорт Пулково и возложил к памятнику авиаторам цветы в память о жертвах авиакатастрофы в Египте. Сюда, к памятнику, а также ко входу в зал вылетов, петербуржцы второй день несут цветы и игрушки, зажигают свечи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 31 октября, потерпел крушение российский пассажирский самолет авиакомпании «Когалымавиа» (она же MetroJet), выполнявший рейс из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в петербургский аэропорт «Пулково». Спустя 23 минуты после взлёта самолет исчез с экранов радаров. На борту находились 224 человека: 217 пассажиров и семь членов экипажа. В результате авиакатастрофы никто не выжил. Среди погибших 132 петербуржца, 46 жителей Ленинградской области, 34 жителя регионов России, четыре гражданина Украины и один гражданин Белоруссии.

Сегодня в России объявлен день траура по погибшим в авиакатастрофе.