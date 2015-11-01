Дамаск, 1 ноября, 2015, 15:03 — ИА Регнум. Боевики террористической группировки «Исламское государство» захватили сирийский город Махин в провинции Хомс, выбив оттуда правительственные силы. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает ВВС со ссылкой на центр мониторинга прав человека в Сирии.

mota.ru Лента с патронами

Сообщается, что в результате нападения погибли по меньшей мере 50 военных из числа правительственных войск. Захватив Махин, террористы оказались в 20 километрах от трассы, соединяющей Дамаск с Хомсом и другими городами на севере Сирии.

Также в сообщении центра мониторинга прав человека в Сирии сказано, что жесткие бои прошли в пригороде соседнего города Садада, населенного преимущественно христианами.

Гражданская война и война с терроризмом продолжается в Сирии с 2011 года. Минувшим летом террористические группировки вели успешное наступление на правительственные силы по всем фронтам. Теснимая по всем направлениям сирийская армия отчаянно сопротивлялась.

30 сентября этого года Воздушно-космические силы России начали военную операцию против террористов в Сирии. Это позволило сирийской армии перегруппировать силы и дать отпор боевикам.