Горно-Алтайск, 1 ноября, 2015, 14:42 — ИА Регнум. Первое заседание Совета по алтайскому языку при главе Республики

Пресс-служба правительства Республики Алтай Заседание Совета по алтайскому языку

Алтай состоялось на в Горно-Алтайске. Его провела исполняющая обязанности председателя правительства Наталья Екеева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Основой государственной языковой политики в России является, с одной стороны, уважение ко всем народам и их языкам, а с другой — признание русского языка главным фактором единства России, — сказала Наталья Екеева, открывая совещание. — Это неоднократно в своих выступлениях подчеркивал президент. Он говорил, что государственное единство, единство российского народа зависит от состояния русского языка. Точно также мы должны понимать, что алтайский язык и его статус определяет возможности и условия развития алтайцев как государствообразующего народа Республики Алтай».

Члены совета обсудили ход реализации ведомственной целевой программы «Развитие алтайского языка на 2013−2015 годы», а также вопрос включения учебников по алтайскому языку и литературному чтению на алтайском языке для 1−4 классов в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования.

О реализации программы рассказала заместитель министра образования и науки Республики Алтай Ольга Муклаева. Она отметила, что эта ведомственная целевая программа направлена на развитие алтайского языка в системе образования. Алтайский язык в образовательной практике является языком обучения и изучения. В 2014—2015 учебном году в 36 из 181 школ республики обучение велось на алтайском языке, а в 113 школах 9 839 ребенка изучали алтайский язык как учебный предмет. На финансирование программы в 2015 году предусмотрено 5 млн рублей. Средства направлены на разработку и подготовку к изданию учебно-методической, учебной литературы, приобретение учебников, проведение конкурсов и вебинаров.

По словам Ольги Муклаевой, с 2012 года по настоящее время издано 89, переиздано 13 наименований учебно-методической литературы по этнокультурной составляющей содержания образования. Так, начальное и основное общее образование по алтайскому языку и литературе полностью обеспечено программами и учебниками.

В состав совета входит 20 человек — чиновники, общественные деятели, исследователи, педагоги.

Национальный и этнический состав населения республики весьма разнообразен. По данным последней переписи населения, число представителей русской национальности составило 63%; алтайской — 31%; казахской — 5,6%. Всего в регионе проживают представители более 90 национальностей.

Алтайцы принадлежат к алтайской языковой семье киргизо-кыпчакской подгруппе восточной ветви тюрской группы.