Брюссель, 1 ноября, 2015, 13:01 — ИА Регнум. В Бельгии на неработающем реакторе АЭС «Дуль» произошел взрыв. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщают местные СМИ.

wikimedia.org АЭС «Дуль»

Представители компании Electrabel, которая является оператором станции, заявили, что от взрыва никто не пострадал. Взорвался трансформатор на подстанции АЭС, начался небольшой пожар, который удалось локализовать в течение часа.

Также в компании заверили, что угрозы радиационного заражения нет, эвакуация прилегающих к АЭС районов не требуется.

Энергоблок АЭС «Дуль», на котором произошла авария был отключен в феврале 2015 года в связи с истечением 40-летнего срока эксплуатации. Инцидент не повлечет за собой перебои в электроснабжении Бельгии.

Стоит отметить, что в 2014 году на одном из энергоблоков АЭС «Дуль» произошла автоматическая остановка реактора из-за перегрева турбины. Причиной инцидента стала халатность персонала — из резервуара вытекло 65 тысяч литров масла.

АЭС «Дуль» — старейшая в Бельгии. Станция расположена в устье реки Шельда на севере страны. Первый реактор на ней был запущен в 1975 году. Всего в Бельгии работают семь реакторов, которые обеспечивают 55% необходимой стране электроэнергии.