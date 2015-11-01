На АЭС «Дуль» в Бельгии произошел взрыв
Брюссель, 1 ноября, 2015, 13:01 — ИА Регнум. В Бельгии на неработающем реакторе АЭС «Дуль» произошел взрыв. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщают местные СМИ.
Представители компании Electrabel, которая является оператором станции, заявили, что от взрыва никто не пострадал. Взорвался трансформатор на подстанции АЭС, начался небольшой пожар, который удалось локализовать в течение часа.
Также в компании заверили, что угрозы радиационного заражения нет, эвакуация прилегающих к АЭС районов не требуется.
Энергоблок АЭС «Дуль», на котором произошла авария был отключен в феврале 2015 года в связи с истечением 40-летнего срока эксплуатации. Инцидент не повлечет за собой перебои в электроснабжении Бельгии.
Стоит отметить, что в 2014 году на одном из энергоблоков АЭС «Дуль» произошла автоматическая остановка реактора из-за перегрева турбины. Причиной инцидента стала халатность персонала — из резервуара вытекло 65 тысяч литров масла.
АЭС «Дуль» — старейшая в Бельгии. Станция расположена в устье реки Шельда на севере страны. Первый реактор на ней был запущен в 1975 году. Всего в Бельгии работают семь реакторов, которые обеспечивают 55% необходимой стране электроэнергии.