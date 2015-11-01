Якутия, 1 ноября, 2015, 11:38 — ИА Регнум. Спасатели нашли пропавший в Якутии сверхлегкий самолет «Птенец-2». Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Якутии.

Aleksander Markin Самолет «Птенец-2»

Накануне вечером на частном сверхлегком самолете «Птенец-2» сработала система обнаружения воздушного судна. Сигнал исходил из точки в 220 километрах от населенного пункта Оленек в Якутии. Известно, что самолет выполнял полет с целью мониторинга и подсчет стада оленей. На борту находилось два человека.

Сегодня спасателям удалось найти место вынужденной посадки самолета. Сообщается, что пилот самолета погиб, а пассажир получил ранения. На вертолёте Ми-8 пострадавший был вывезен в больницу поселка Оленек.

Причина вынужденной посадки самолета выясняется. В поисковой операции были задействованы 16 человек и три единицы техники