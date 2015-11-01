Якутск, 1 ноября, 2015, 06:17 — ИА Регнум. Вертолет Ми-8 с командой спасателей на борту вылетел на поиски пропавшего сверхлегкого российского самолета «Птенец-2». Система обнаружения воздушного судна SPOT сработала еще вечером в субботу, 31 октября, однако возможность начать спасательную операцию у сотрудников МЧС появилась только с рассветом, сообщили в ГУ МЧС по Республике Саха.

airliners.net Птенец-2

Самолет «Птенец-2» вылетел в Оленекский район Якутии для мониторинга стада оленей. На борту самолета находились два человека. Как сообщили в пресс-службе МЧС, вероятно, самолет совершил незапланированную посадку, после чего пилот включил систему SPOT в ручном режиме.

Сигнал поступил из точки, расположенной в 220 км северо-западнее населенного пункта Оленек. Спасатели ищут пропавших людей.