Лондон, 31 октября, 2015, 21:15 — ИА Регнум. В финальном матче встретились первый и второй номера мирового рейтинга, и это тоже произошло впервые в истории финалов Кубка Мира. Новая Зеландия играла с Австралией. Австралия готовилась дать бой, но «Киви» (так называют новозеландцев) уже к перерыву вели 16:3. После перерыва счёт вырос до 21:3, и только тут начался бой. Австралийцы занесли две попытки, и приблизились к новозеландцам почти вплотную, 17:21. На этом успехи австралийцев закончились, маятник опять качнулся в другую сторону, и обладатели кубка победили со счётом 34:17. Кубок Мира по регби остаётся в Новой Зеландии ещё на четыре года.