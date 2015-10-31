Манама, 31 октября, 2015, 19:39 — ИА Регнум. Первый заместитель госсекретаря США Энтони Блинкен в ходе своего визита в Манаму (Бахрейн) 31 октября заявил, что администрация США выделит еще около $100 млн на помощь сирийской оппозиции.

Александр Горбаруков. ИА REGNUM Финансирование ИГ

Таким образом, всего с 2012 года на помощь повстанцам Вашингтон выделил около $500 млн. В пресс-службе отметили, что средства пойдут на мирные цели, в частности на то, чтобы силы, противостоящие нынешнему правительству в Дамаске, наладили функционирование институтов государства на захваченных ими в Сирии территориях.

Блинкен также отметил, что средства будут направлены на строительство школ, восстановление электроснабжения, водоснабжения. Кроме того, на деньги Вашингтона поддержат «независимые СМИ» и гражданское общество.