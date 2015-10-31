Сингапур, 31 октября, 2015, 18:17 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова в полуфинале итогового турнира WTA, который проходит в Сингапуре, проиграла чешской спортсменке Петре Квитовой со счетом 3:6, 6:7 (3:7), сообщают «Вести».

sport5.co.il Мария Шарапова

В финале 1 ноября 25-летняя Квитова встретится с польской теннисисткой Агнешкой Радваньской.

Ранее Квитова уже побеждала в итоговом турнире WTA в 2011 году. Шарапова побеждала в этом турнире в 2004 году.