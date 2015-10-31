Санкт-Петербург, 31 октября, 2015, 17:24 — ИА Регнум. СК РФ по факту катастрофы пассажирского самолета А-321 в Египте возбудил второе уголовное дело— об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин.

interdalnoboy.com Заправка Airbus

Он также заявил о том, что в Самаре следствие изымает образцы топлива на месте последней заправки воздушного судна. Изымается соответствующая документация о предполетном обследовании технического состояния лайнера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в районе египетского города Эль-Ариш потерпел крушение российский пассажирский самолет авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург с 217 пассажирами и 7 членами экипажа на борту.

Спустя 23 минуты после взлета из аэропорта египетского курорта экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту Каира, после чего самолет исчез с экранов радаров. Вскоре египетские экстренные службы сообщили, что лайнер упал в центре Синайского полуострова в гористой местности. На месте трагедии продолжается спасательная операция, о выживших не сообщается.