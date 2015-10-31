Бразилиа, 31 октября, 2015, 17:17 — ИА Регнум. Начало процесса импичмента президента Бразилии Дилмы Руссефф поддерживает 39% членов бразильского парламента. Против — 32%, 29% не ответили на этот вопрос — таковы результаты социологического опроса, обнародованные компанией Datafolha.

edilizianews.it Бразильский парламент

Для начала процесса импичмента нужно, чтобы две трети депутатского корпуса поддержали эту процедуру, пишет Prensa Latina. Таким образом, в настоящее время все зависит от того, какую позицию займут депутаты, входящие в 29 процентов, не определившихся с решением.

По этом, согласно данным опроса, 45% бразильских депутатов полагают, что глава парламента страны Эдуардо Кунья должен быть освобожден от занимаемой должности, передает Folha de Sao Paulo.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обвинение в участии в коррупционных преступлениях в рамках дела Petrobas в конце августа было предъявлено спикеру нижней палаты парламента Бразилии Эдуарду Кунье. Последнее обстоятельство весьма важно, так как для того, чтобы представленные парламенту Бразилии двадцать запросов о запуске процедуры импичмента Дилме Руссефф получили ход, первичное решение должен принять именно Эдуардо Кунья. Он отрицает предъявленные ему обвинения в коррупции, считая их политически мотивированными.