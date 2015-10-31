Степанакерт, 31 октября, 2015, 17:16 — ИА Регнум. В период с 25 по 31 октября на линии соприкосновения вооружённых сил НКР и Азербайджана режим прекращения огня был нарушен азербайджанской стороной около 400 раз, по позициям Армии обороны было произведено свыше 8 тысяч выстрелов из различных видов стрелкового оружия, а также 60-ух миллиметровых миномётов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу министерства обороны НКР.

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«Передовые подразделения Армии обороны НКР полностью контролируют оперативно-тактическую ситуацию и продолжают уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу», — отметили в минобороны НКР.

Напомним, что за предыдущую неделю (с 18 по 24 октября) режим прекращения огня был нарушен азербайджанской стороной около 600 раз, по позициям Армии обороны было произведено свыше 10 тысяч выстрелов из различных видов стрелкового оружия, а также 60-ти и 82-ух миллиметровых миномётов и гранатомётов типа РПГ-7 и АГС-17.

А с 11 по 17 октября режим перемирия был нарушен азербайджанской стороной около 900 раз, по карабахским позициям было произведено свыше 15 тысяч выстрелов из различных видов стрелкового оружия, а также 60-ти и 82-ух миллиметровых миномётов и гранатомётов типа АГС-17.