Москва, 31 октября, 2015, 17:12 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 1 ноября совершит заупокойную службу обо всех погибших в результате крушения 31 октября пассажирского самолета авиакомпании «Когалымавиа», следовавшего рейсом Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, сообщил журналистам пресс-секретарь предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ) диакон Александр Волков.

academic.ru Храм Христа Спасителя. Москва

Патриарх выразил соболезнования родным и близким погибших. Заупокойные богослужения пройдут во многих храмах Русской Церкви, в первую очередь в Санкт-Петербурге.

«Кроме того, предстоятель Русской православной церкви поручил митрополиту Санкт-Петербургскому Варсонофию и духовенству Санкт-Петербургской митрополии оказать поддержку родным и близким погибших», — подчеркнул Волков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в районе египетского города Эль-Ариш потерпел крушение российский пассажирский самолет авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург с 217 пассажирами и 7 членами экипажа на борту.

Спустя 23 минуты после взлета из аэропорта египетского курорта экипаж запросил экстренную посадку в аэропорту Каира, после чего самолет исчез с экранов радаров. Вскоре египетские экстренные службы сообщили, что лайнер упал в центре Синайского полуострова в гористой местности. На месте трагедии продолжается спасательная операция, выживших нет.