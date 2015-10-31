Оренбург, 31 октября, 2015, 16:55 — ИА Регнум. В городе Новотроицке Оренбургской области 31 октября в районе дома № 25 по улице Советской лоб в лоб столкнулись трамвай и легковой автомобиль. Водитель и пассажир машины жигулей десятой модели получили серьезные черепно-мозговые травмы и госпитализированы в состоянии комы. В трамвае никто не пострадал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель начальника отдела информации общественных связей УМВД по региону Андрей Зрячкин.

56.mvd.ru В Новотроицке столкнулись трамвай и автомобиль

По предварительным данным полиции, водитель автомобиля не справился с управлением и допустил лобовое столкновение с трамваем.

Добавим, что 31 октября в Оренбургской области выпал снег и заметно похолодало. Автоинспекторы рекомендовали водителям выбирать скоростной режим с учетом сложившихся метеорологических условий.

В Оренбурге в шиномонтажных мастерских сегодня отмечены очереди. Чтобы получить услугу по смене летних шин на зимние, корреспонденту ИА REGNUM пришлось ждать два часа. Стоявшие в очереди водители говорили, что в первой половине дня трудно было найти мастерскую, где можно сразу «переобуть» машину.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГИБДД при УМВД по региону, с января по сентябрь 2015 года в Оренбуржье произошло 1464 ДТП. Из них 1250 — по вине водителей легковых автомобилей, 23 ДТП — по вине водителей трамваев.