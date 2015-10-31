Великий Новгород, 31 октября, 2015, 16:51 — ИА Регнум. По предварительным данным МЧС, в списках пассажиров самолета авиакомпании «Когалымавиа» (она же MetroJet), выполнявшей рейс из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в петербургский аэропорт «Пулково», находились 13 новгородцев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 31 октября, в пресс-службе ГУ МЧС России по Новгородской области, где работает оперативный штаб.

pulkovoairport.ru Аэропорт Пулково

«Информация постоянно обновляется», — уточнили в ведомстве.

Напомним, российский пассажирский самолет Airbus А-321 упал в центре Синайского полуострова в гористой местности. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Сейчас на месте трагедии продолжается спасательная операция.