Санкт-Петербург, 31 октября, 2015, 16:32 — ИА Регнум. Общественная организация «Прерванный полет», объединяющая родственников пассажиров, погибших при крушении самолета рейса Анапа-Петербург в августе 2006 года, готова оказать морально-психологическую помощь и поддержку тем, кто потерял своих близких в катастрофе авиалайнера, летевшего в Петербург из Египта 31 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель организации Георгий Ефименко.

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«Мы готовы оказать любую помощь — юридическую, моральную, психологическую. Мы готовы встретиться с родственниками погибших и пригласить их в свои ряды», — сообщил Ефименко, добавив, что координаты организации «Прерванный полет» уже находятся там, где временно размещены люди, чьи родные летели разбившимся на Синае самолетом.

По словам Ефименко, самыми трудными для тех, кто потерял близких в новой катастрофе, станут первые три-четыре дня, когда человеку невозможно смириться с потерей родных людей. «По моему трагическому опыту и опыту членов нашей организации, пока не побываешь на месте катастрофы и не пройдешь процедуру опознания, не приходит понимание случившегося. И только потом начинаешь думать о том, как жить дальше», — сказал Георгий Ефименко, потерявший в катастрофе Ту-154 сына, невестку и внука.

Он также пояснил, что сегодня права родственников жертв авиакатастрофы четко регулируются и защищаются Воздушным кодексом РФ, чего не было в момент катастрофы 2006 года. «По закону сейчас всё расписано. Единственное, что они (родственники жертв, — прим. ИА REGNUM ) дополнительно могут подать на авиакомпанию судебные иски на возмещение морального вреда и отсудить какие-то деньги», — сказал Ефименко.

Собеседник ИА REGNUM уверен, что город поможет похоронить всех погибших петербуржцев, выделит места на тех кладбищах, на которые укажут родственники жертв. Он также выразил сожаление, что за прошедшие со времени катастрофы Ту-154 годы в Петербурге так и не появилось городского мемориала жертвам той авиационной трагедии.

Большинство петербуржцев, погибших в катастрофе девятилетней давности, похоронены на Смоленском кладбище города. Памятник погибшим возведен на месте падения самолета, в Донецкой области Украины. Сейчас эта территория контролируется киевскими властями.

Руководитель организации «Прерванный полет» также рассказал, что власти Санкт-Петербурга даже по прошествии лет с пониманием относятся к нуждам и просьбам родственников погибших на рейсе Анапа-Петербург.

«Пусть не гладко, но все имевшиеся у родственников проблемы были решены. Были проблемные семьи — им помогли. И до сих пор правительство города выделяет нам субсидии и оказывает организационную помощь в решении проблем со здоровьем», — сказал Георгий Ефименко.

Напомним, в авиакатастрофе самолета Ту-154 авиакомпании «Пулково» под Донецком 22 августа 2006 года погибли все находившиеся на борту 160 пассажиров и 10 членов экипажа. Большинство из них — жители Петербурга и Ленобласти. Эта катастрофа на тот момент стала самым массовым случаем гибели жителей города на Неве в послевоенное время.