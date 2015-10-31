Тегусигальпа, 31 октября, 2015, 14:55 — ИА Регнум. Специальный докладчик ООН по вопросу о правах коренных народов Виктория Таули-Корпус 2−10 ноября посетит с официальным визитом Гондурас. Цель поездки — изучить ситуацию с положением коренных народов в этой стране, в том числе, права индейцев на землю и ресурсы, экологические проблемы, вопросы развития горнодобывающей и энергетической промышленности на территориях проживания коренных народов.

indeec.net Индейцы Центральной Америки

«Я надеюсь, что этот визит поможет получить объективную информацию о проблемах коренных народов, которые, зачастую, игнорируются, остаются без внимания», — заявила Виктория Таули-Корпус, сообщает La Tribuna.

Отметим, что Виктория Таули-Корпус — представительница коренного народа Филиппин — была назначена на должность Специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека и основных свобод коренных народов. Утверждение ее кандидатуры состоялось 28 марта, в последний день 25-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве. В своей деятельности Виктория Таули-Корпус уделяет основное внимание защите коренных народов от посягательств «большого бизнеса» на их исконные территории и ресурсы.

Общественная организация — «Конфедерация Автохтонного населения Гондураса» и правительство Гондураса насчитывают семь групп коренного населения. Среди них: чорти (25 000) — маянская группа, живущая на северо-западе на границе с Гватемалой; гарифуна (98 000), говорящие на аравакских языках и проживающие на всём карибском побережье Гондураса и на островах Бэй; печ (или индейцы пая) (2500), живущие в небольшом районе в департаменте Оланчо; толупан (также называются как хикаке или толь) (8600), живущие в департаменте Йоро и в резерве Монтанья-де-ла-Флор и частях департамента Йоро; ленка (100 000) — индейцы, живущие в департаментах Валле и Чолутека; мискито (40 000) — индейцы, живущие на северо-восточном побережье возле границы с Никарагуа, многие из которых смешанной расы и происходят от мискито-самбу.

Уже 11 ноября Виктория Таули-Корпус намерена представить предварительные комментарии о ситуации с правами индейцев в Гондурасе на пресс-конференции.