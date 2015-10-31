Санкт-Петербург, 31 октября, 2015, 14:02 — ИА Регнум. Ассоциация туроператоров России опубликовала списки пассажиров и экипажа рейса 9268 авиакомпании «Когалымавиа» (она же MetroJet), сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 31 октября.

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Список доступен по ссылке. Телефон горячей линии МЧС: 8−800−775−17−17

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Египте разбился пассажирский самолет Airbus-321 российской авиакомпании «Когалымавиа».Лайнер выполнял рейс из египетского курортного города Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург. Через 23 минуты после взлета самолет пропал с экранов радаров. По сообщению министерства гражданской авиации Египта, место крушения лайнера расположено в центральной части Синайского полуострова в горах между районами Эль-Кантала и Эль-Лаксима близ города Эль-Хасна. Уже началась эвакуация тел погибших.

Напомним, что на борту воздушного судна находились 217 пассажиров и семь членов экипажа.

В аэропорту Пулково, куда летел самолёт, создается штаб для помощи родственникам пассажиров. Кроме того в Пулково уже выехали психологи МЧС — для психологической помощи родственникам.