Калуга, 31 октября, 2015, 13:43 — ИА Регнум. На подготовку к зиме, включая реконструкцию и модернизацию объектов жизнеобеспечения, в Калужской области направлено более 700 миллионов рублей. Из них почти 300 миллионов — средства регионального бюджета, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на главу отраслевого министерства Алексея Шигапова.

nikatv.ru Теплоснабжающие объекты работают в соответствии с температурным графиком

По его словам, в целом на территории области отопительный период проходит организованно. Теплоснабжающие объекты работают в соответствии с температурным графиком. Длительные остановки котельных не зафиксированы. Немногочисленные случаи порыва теплотрасс и трубопроводов внутренних систем отопления жилых домов устраняются силами коммунальных предприятий в нормативные сроки.

До начала отопительного периода была подготовлена 571 котельная, 1332,8 км тепловых, 3010,6 км водопроводных и 4309 км электрических сетей. Заготовлен уголь, включая резервный запас. В регионе будет работать аварийная мобильная бригада, в распоряжении которой — вся необходимая техника и оборудование для быстрого реагирования при непредвиденных ситуациях и сбоях в работе котельных.

Так, 28 сентября тепло было подано в детские и лечебные учреждения области. С 1 октября началось теплоснабжение жилого сектора. До жителей муниципалитетов доведены номера телефонов оперативно-диспетчерской службы государственной жилищной инспекции для обращений при возникновении нарушений в предоставлении жилищно-коммунальных услуг.

Главам администраций муниципалитетов поручено уделить первоочередное внимание изоляции муниципальных теплотрасс, проверке состояния систем отопления чердачных помещений и подъездов. Кроме того, рекомендовано принять незамедлительные меры по ликвидации задолженности предприятий за потребленные топливно-энергетические ресурсы, а также по своевременному получению паспортов технической готовности теплоснабжающих и управляющих организаций.