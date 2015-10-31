Ла-Пас, 31 октября, 2015, 12:59 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Боливии Давид Чокехуанка заявил, что его страна хочет навести мосты братства с Чили. Однако, министр считает требование о суверенном выходе к морю, которое предъявлено Боливией в Гаагском суде, справедливым. Он уверен, что международный суд «без сомнений, отдаст нам преимущество в споре», сообщает Prensa Latina.

taringa.net Чилийские войска, занимающие Боливийский порт Антофагасту в 1879

Эти заявления Давид Чокехуанка сделал по прибытию с официальным визитом в Сантьяго-де-Чили. Как сообщает BioBio Chile, график визита был плотным. Кроме официальных переговоров, глава МИД Боливии выступил с докладом в Доме Боливара, ответил на вопросы журналистов. Он также встретился с общиной мапуче. Кроме того, в ходе визита запланирована лекция в университете Сантьяго.

Давид Чокехуанка оценил свои связи с министром иностранных дел Чили Геральдо Муньесов как «отличные». И подчеркнул, что для того, чтобы строить мосты братства, надо научиться преодолевать любые препятствия, комментирует La Radio del Sur.