Калуга, 31 октября, 2015, 12:29 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 30 октября провел традиционную встречу с молодежью региона. В ней приняли участие старшеклассники из Куйбышевского, Перемышльского, Спас-Деменского, Ульяновского и Хвастовичского районов.

admoblkaluga.ru Губернатор обратил внимание школьников на необходимость серьезного изучения иностранных языков

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на встрече состоялся разговор о настоящем и будущем региона. Губернатора интересовали планы ребят, а учащихся — возможности, которые предоставляет область для получения востребованных профессий. Речь в частности шла о количестве бюджетных мест в калужских вузах, целевой контрактной подготовке, мерах поддержки молодых специалистов.

Анатолий Артамонов выразил надежду на то, что многие ребята захотят учиться на родной земле. При этом он напомнил, что с нынешнего учебного года в регионе введены дополнительные стипендии для выпускников, набравших высокие баллы при сдаче Единого государственного экзамена и обучающихся в калужских вузах. Все они будут получать дополнительную стипендию: набравшие 250 баллов — три тысячи рублей, 260 баллов — четыре тысячи, 270 баллов и выше — пять тысяч рублей. «Ни один российский регион больше не ввел таких правил. Мы это сделали, чтобы вы учились в наших вузах, и чтобы стремились лучше сдать ЕГЭ», — подчеркнул губернатор. Он также обратил внимание школьников на необходимость серьезного изучения иностранных языков, без знания которых сегодня трудно найти хорошую работу. По мнению главы региона, в настоящее время особенно актуально знание английского, китайского и арабских языков.

В ходе встречи Анатолий Артамонов ответил на вопросы учащихся о строительстве дорог, спортивных объектов, развитии социальной инфраструктуры муниципалитетов, мерах поддержки малого бизнеса. «Если кто-то из вас хочет иметь свое дело, вы должны знать, что те предприятия малого и среднего бизнеса, которые реализуют реальные проекты, получают в области государственную поддержку. В прошлом году мы израсходовали на эти цели 750 миллионов рублей», — заметил Анатолий Артамонов.

В этот же день молодые люди познакомились с работой Законодательного собрания области, побывали в Калужском филиале Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К.А. Тимирязева, а также осмотрели экспозицию Музея — диорамы «Великое стояние на Угре» в селе Дворцы.