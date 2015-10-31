Иркутск, 31 октября, 2015, 11:56 — ИА Регнум. По факту взрыва гранаты в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Иркутской области.

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Сообщается, что инцидент расследуется по пункту «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»). В настоящий момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Идет допрос свидетелей и очевидцев.

Напомним, сообщение о громком хлопке на улице Баумана в Иркутске поступило сегодня около 4:00 по местному времени на пуль дежурного. Прибывшая на место происшествия полиция установила, что рядом с кафе, расположенном в павильоне, была взорвана граната. В результате взрыва один человек погиб, ещё один получил ранения.

Уточняется, что погибшим был молодой человек, в руках которого находилось взрывное устройство. По предварительным данным, оно было приведено в действие случайно.