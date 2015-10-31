Берлин, 31 октября, 2015, 11:19 — ИА Регнум.



Плакат советских пионеров

Беспокойство у германской прессы вызывает намерение Международного валютного фонда попрать собственные правила в угоду Вашингтону и в пику России.

Юные путинцы

Пропутинские молодежные объединения в России существуют уже давно. Но теперь даже дети должны приобщаться к ценностям Кремля. Российский президент создал патриотическую организацию для школьников. Сходство с советскими пионерами налицо, пишет журнал «Spiegel».

Организация выполнена в снова модном советском стиле и будет финансироваться государством, добавляет газета «Süddeutsche Zeitung» (SZ).

Как пишет издание со ссылкой на некий «документ Кремля», Российское движение школьников призвано внести свой вклад в развитие личности на основе существующих в российском обществе ценностей.

По словам «Spiegel», курировать организацию будет Федеральное агентство по делам молодежи. На учредительном съезде движения была принята резолюция против глобального «империализма», под которым очевидно подразумевается политика США, и против предполагаемого «фашизма» на Украине.

Принципиальным новшеством этой организации является то, что она создана и финансируется напрямую Кремлем. Появление прежних молодежных группировок, хотя и было инициировано российским властями, имело при этом внешне спонтанный и независимый характер. Это позволяло им вести партизанскую борьбу против критиков режима. Новая же кремлевская креатура напротив явно напоминает советскую пионерию, подчеркивает SZ.

Это не первое проявление советской действительности, которая возрождается Кремлем в последние годы. С развалом коммунистической империи в 1991 году были распущены и ее институты. Теперь они постепенно возвращаются. К чему в итоге приведет активность новой организации школьников, покажет время, полагает газета.

Тень ГУЛАГа

Между тем Россия, наконец-то, увековечила большой террор. В Москве открылся крупнейший на данный момент музей ГУЛАГа. Сталин признан ответственным за этот ужас, пишет газета «Die Welt».

По словам издания, российское государство сейчас активно насаждает патриотизм, понуждая людей помнить славные события своей собственной истории и военные победы. В течение двух лет ведется работа по созданию единого учебника истории для школ. А на днях президент России Владимир Путин подписал указ о создании новой молодежной организации для школьников, которая призвана привить детям систему ценностей, типичных для русского общества. Ее уже сравнивают с советской организацией юных пионеров. При этом неправительственные организации в России регулярно шельмуются в качестве «иностранных агентов» и «пятой колонны».

На этом фоне открытие музея ГУЛАГа является хорошей новостью. Здесь Иосиф Сталин назван главным ответственным за террор, а его преступления не оправдываются. На музейных табличках черным по белому написано, что целью репрессий было подавление любой формы политической оппозиции. Большой террор в России долго замалчивался, а Сталин в России по-прежнему пользуется большим авторитетом, подчеркивает «Die Welt».

Война с книгами

В России началась борьба против книг. Это очередная нижайшая точка в отношениях между Россией и Украиной, за которую вынуждена расплачиваться культура. В Москве закрыта Библиотека украинской литературы, а ее директор Наталья Шарина посажена за решетку. Подразделение полиции по борьбе с экстремизмом устроило из этого зрелищное шоу, впечатляющее «маски-шоу» в стиле олигархических войн 90-х, сообщает «Frankfurter Allgemeine Zeitung»(FAZ).

Как пишет FAZ, поводом послужил донос городского депутата Дмитрия Сахарова в правоохранительные органы о том, что библиотека якобы распространяет экстремистские, националистические и антироссийские материалы, в которых искажаются исторические факты и разжигается межнациональная рознь.

Карательная акция против единственной в России украинской библиотеки не в последнюю очередь призвана запугать российское гражданское общество, полагает газета.

МВФ играет с огнем

МВФ на Украине ходит по очень тонкому льду: международный фонд, в котором доминируют США, хочет продолжить кредитовать Украину, хотя Киев не может расплатиться по своим долгам в 2,6 миллиардов евро перед Россией. Этот маневр станет беспрецедентным нарушением МВФ своих собственных правил, пишет газета «Deutsche Wirtschafts Nachrichten»(DWN).

Если управляемый Вашингтоном МВФ нарушит это табу, то будет дискредитирован в качестве влиятельной международной организации. МВФ функционирует на деньги налогоплательщиков из других стран, в том числе Германии и России. Подобные уловки наглядно продемонстрируют механизмы работы правительства США. В таких условиях ни одно здравомыслящее правительство не продолжит финансировать МВФ. Это игра с огнем. Несколько месяцев назад китайцы вместе с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций создали альтернативу Всемирному банку. Нарушение МВФ правил в отношении России может ускорить планы Пекина и Москвы по отказу сотрудничать с наднациональными институтами, в которых доминируют США, подчеркивает DWN.