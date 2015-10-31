Каир, 31 октября, 2015, 11:15 — ИА Регнум. Власти Египта официально подтвердили крушение российского пассажирского самолета в центральной части Синайского полуострова. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает Reuters.

maps.yandex.ru Синай, Египет. Карта

В официальном заявлении Египта сказано, что премьер-министр Арабской республики Шериф Исмаил созвал кризисный комитет по крушению Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа».

Ранее сообщалось, что египетские военные обнаружили место крушения российского самолета.