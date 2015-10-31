Каир, 31 октября, 2015, 11:03 — ИА Регнум. Телеканал SkyNewsArabia сообщает, что обнаружено место падения самолета Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа». Об этом телеканал сообщает сегодня, 31 октября.

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По данным Sky News Arabia экстренные службы обнаружили место крушения самолета на севере Синайского полуострова.

На борту находились 212 пассажиров и семь членов экипажа. Из города Эль-Ариш выехали порядка 20 карет скорой помощи для эвакуации жертв катастрофы.

Напомним, ранее Sky News Arabia сообщил, что российский пассажирский лайнер пропал с экранов радаров в районе острова Кипр. Самолет авиакомпании «Когалымавиа» выполнял рейс из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург.

Стоит отметить, что на Синайском полуострове египетская армия уже более года ведет контртеррористическую операцию против исламистских боевиков, окопавшихся в Синайской пустыне. Известно, что террористы не раз использовали против военных кораблей ВМС Египта ракетное вооружение.