Найдено место крушения Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа»
Каир, 31 октября, 2015, 11:03 — ИА Регнум. Телеканал SkyNewsArabia сообщает, что обнаружено место падения самолета Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа». Об этом телеканал сообщает сегодня, 31 октября.
По данным Sky News Arabia экстренные службы обнаружили место крушения самолета на севере Синайского полуострова.
На борту находились 212 пассажиров и семь членов экипажа. Из города Эль-Ариш выехали порядка 20 карет скорой помощи для эвакуации жертв катастрофы.
Напомним, ранее Sky News Arabia сообщил, что российский пассажирский лайнер пропал с экранов радаров в районе острова Кипр. Самолет авиакомпании «Когалымавиа» выполнял рейс из египетского курорта Шарм-эль-Шейх в Санкт-Петербург.
Стоит отметить, что на Синайском полуострове египетская армия уже более года ведет контртеррористическую операцию против исламистских боевиков, окопавшихся в Синайской пустыне. Известно, что террористы не раз использовали против военных кораблей ВМС Египта ракетное вооружение.