Москва, 31 октября, 2015, 10:53 — ИА Регнум. В районе острова Кипр с экранов радаров пропал пассажирский самолет Airbus-321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший в Санкт-Петербург из Шарм-эль-Шейха (Египет). Об этом сегодня, 31 октября, сообщает МИА «Россия сегодня» со ссылкой на источник в Росавиации.

pd4pic.com Airbus-a321 Metrojet

Сообщается, что Airbus-321, принадлежащий авиакомпании «Когалымавиа» и выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург, вылетел из Египта в 6:21 мск и пропал с экранов радаров через 23 минуты в районе острова Кипр в восточном Средиземноморье.

На борту самолета находятся более 200 человек. Экстренные службы ведут поиск места падения самолета.

Подробности инцидента уточняются.