Чебоксары, 31 октября, 2015, 10:51 — ИА Регнум. Непостижимое здравому уму зрелище можно наблюдать в центре столицы Чувашии. На одном из самых оживлённых перекрёстков Чебоксар можно увидеть «повешенного» с чёрным мешком на голове и с завязанными руками — имитация настолько реальная и мерзкая, что авторам сего креатива может позавидовать даже нечистая сила, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Повешенное чучело в Чебоксарах

Композицию с имитацией повешенного человека в ночи дополняет железная лестница, ведущая к нему, и венчает горящая зловещим красным «Бар Duck». После оцепенения вспоминаешь об иноземном празднике Хеллоуин. Отметим, что недалеко от данного бара расположены школы, детские досуговые учреждения, административные здания, региональные МВД, прокуратура, УФАС.

Напомним, что Русская православная церковь выступает против празднования Хэллоуина, который является «совершенно чуждым» для России праздником и не отвечает духовным традициям народов страны. Священнослужители отмечали, что подобные ритуалы «романтизируют тему смерти», приучают к тому, что «нужно отдавать злу какую-то дань, примиряться с ним, даже сотрудничать — вместо того, чтобы бороться со злом и решительно отвергать его», как учит РПЦ.

Подобная «реклама» для привлечения внимания посетителей не поддаётся никакой логике. Напомним, что ранее в Чувашии за непристойную рекламу привлекались к ответственности несколько организаций. В 2012 году комиссия Чувашского УФАС признала ненадлежащей щитовую рекламу ООО «Оптан-Чебоксары», где были следующие слова: «Цены просто заведись. Оптан». «Специалисты управления выяснили, что в слове «заведись» две буквы — «в» и «д» — окрашены в более темные, сливающиеся с фоном тона, что создает иллюзию их отсутствия. Оставшиеся буквы, окрашенные в более светлый цвет, при прочтении вызывают ассоциации с созвучным глаголу «заведись» бранным словом», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

Были факты привлечения к ответственности и за аморальную рекламу. Одна из частных компаний по продаже дверей в ноябре-декабре 2014 года использовала в своей рекламе «неэтичный образ девушки в бикини», нарушающей «общепринятые нормы морали и порочащую образ женщины». В 2014 году ведомство заинтересовалось рекламой кафе, где использовалось изображение полуголой девушки в орденах. В 2013 году была признана ненадлежащей реклама одной из компаний, оказывающих медицинские услуги, где был использован эротический образ медсестры — «с изображением девушки, стоящей в вольной позе и одетой в костюм медицинской сестры».

В 2012 году было возбуждено дело в отношении одного из рынков, на ограждении которого была размещена реклама: «Я удовлетворяю каждого… P.S. Твоя цена». «Текстовая часть рекламы сопровождается изображением несовершеннолетней девушки с двумя косичками, украшенными бантиками. Сочетание образа несовершеннолетней девушки и слогана «Я удовлетворяю каждого…» понимается двусмысленно, так как внимание потребителя концентрируется не на торговом комплексе, а на непристойном образе «Лолиты» как возможности «удовлетворения» за «твою цену», — подчеркивали в Чувашском УФАС.