Шарм-эль-Шейх, Египет, 31 октября, 2015, 10:34 — ИА Регнум. Телеканала Sky News Arabia со ссылкой на данные своего корреспондента сообщил, что в Арабской Республике Египет потерпел крушение российский пассажирский авиалайнер. Об этом телеканал сообщает сегодня, 31 октября.

onespotter.com Airbus-a321 Metrojet

По данным телеканала, пассажирский самолет вылетел из египетского курорта Шарм-эль-Шейх и направлялся в Россию.

На борту самолета находилось около 200 человек. Ведутся поиски места падения лайнера

Официального подтверждения этой информации пока нет.