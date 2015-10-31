Вашингтон, 31 октября, 2015, 10:21 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец от штата Аризона Джон Маккейн выступил с критикой решения президента США Барака Хусейна Обамы отправить в Сирию американский спецназ. Специальное заявление Маккейна по этому поводу опубликовано на его официальном сайте 30 октября.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Маккейн

Маккейн, который занимает должность главы сенатского комитета по делам вооруженных сил, назвал решение Обамы отправить небольшой контингент Сил специальных операций США в Сирию «удручающе неадекватным» ответом на реальные вызовы.

«Такое сдержанное и постепенное движение удручающе неадекватно масштабам проблем, с которыми мы сталкиваемся — в Сирии и Ираке на полях сражений каждый день гибнут мирные люди, сотни тысяч беженцев наводнили Европу, эрозия доверия к Америке ускоряется, враги Америки ускоряют дестабилизацию международного порядка», — написал Маккейн.

Также сенатор заявил, что у Белого дома нет адекватной стратегии отстранения от власти законного президента Сирии Башара Асада, а также сдерживания растущего влияния России и Ирана.

Напомним, государственный секретарь США Джон Керри на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ и спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой рассказал о решении Обамы отправить небольшой контингент спецназа в Сирию.

«Сегодня президент США Барак Обама принял решение о расширении операции. Мы решили отправить небольшой контингент в северные регионы Сирии, который на месте будет координировать усилия сирийской оппозиции», — сказал Керри.