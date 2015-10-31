Тбилиси, 31 октября, 2015, 10:18 — ИА Регнум. Для председателя парламента Грузии Давида Усупашвили политическая сторона происходящих вокруг «Рустави-2» процессов совершенно ясна. Об этом он заявил, комментируя последние аудиозаписи, которые были опубликованы на украинском сайте http://uareview.in.ua/ и в которых экс-президент Михаил Саакашвили обсуждает с соратниками Гигой Бокерия и Никой Гварамия планы «защиты» телекомпании «Рустави-2», в которых входят наем боевиков, организация баррикад, физического противостояния и стрельбы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевиков на баррикады!

«От распространенных записей отмежевались все, кроме Михаила Саакашвили. Все говорят, что ничего не планировали. Не знаю, может только Саакашвили планировал что-то, а его партия ему не подчиняется?! Политическая сторона этого дела совершенно ясна. Во всем этом важно, чтобы не пострадали СМИ. В каком бы направлении ни смотрела «Рустави-2», какие бы ценности ни разделяли ее руководители или журналисты, у них должно быть право работать», — пояснил свою позицию Усупашвили.

Его удивляет то, что о процессах вокруг «Рустави-2» говорят все, кроме владельцев телекомпании.

«Спор конкретно касается владельцев телекомпании, их компании и имущества. Кто-то их защищает, кто-то собирается строить баррикады, кто-то иначе выражает позицию. В первую очередь, меня интересует, эти люди действительно существуют? Реально являются владельцами телекомпании или их не существует и они от всего отказались?! Если это так, то в правовом и политическом отношении картина будет уже совершенно иная», — пояснил Давид Усупашвили.

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