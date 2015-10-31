Мадрид, 31 октября, 2015, 09:40 — ИА Регнум. Эту неделю Россия в испанских СМИ начинала с образа диктатора и асфальтового катка от политики, готового раздавить всех и вся ради реализации собственных устремлений. Однако ближе к выходным пресса пиренейского королевства по отношению в Москве подобрела, правда, не по своей воле, а подталкиваемая ситуацией. Небольшие победы российской дипломатии в сирийском вопросе испанцы назвали «уступками со стороны Запада».

popmech.ru Атомная подводная лодка стратегического назначения «Владимир Мономах»

Переживания La Razón по поводу не прошедшего в Думе предложения о штрафах за принадлежность к ЛГБТ выглядели лирическим отступлением на фоне политики.

«Холодная подводная война США и России вновь «нагревается», — уверена El Mundo. — Теперь она выглядит как «кабельная война». Штаты волнуются, что российская армада может перерезать оптоволоконные кабели, по которым передается 95% всех интернет-данных и почти вся телефонная связь тоже сосредоточена в них. Через эту фибру проходит в сутки банковских транзакций на 10 триллионов евро.

Угроза, исходящая от русских подлодок, курсирующих возле этих коммуникаций никому не видна, она скрыта толщей воды и непроницаемой завесой секретности, созданной Кремлем и не допускающей утечек, но это — одна из тех угроз, что обладают наибольшим эффектом при реализации.

Сегодня Барак Обама выразил во всеуслышание озабоченность поведением России Владимира Путина, нацелившейся на коммуникации, проложенные по дну океана. Однако озабоченность наверняка проявят не только американцы — ни Германия, ни Китай, ни Великобритания, ни Франция, никто из них никогда не отказывался от идеи при возможности и необходимости «проткнуть» кабельную систему противника и «выпустить из нее воздух. России сейчас может быть не интересно пытаться извлекать информацию, передаваемую по этим кабелям — проще будет их разорвать. Новая установка — занятие страшно долгое и очень дорогое».

Попеняв России за черные замыслы, El Mundo в другом своем материале с плохо скрываемым удовлетворением всплакнула о первой потере российских войск в Сирии, подчеркнув, что ни одной секунды не сомневается в том, что в официальную версию гибели 19-летнего военнослужащего (самоубийство) не верит. Из «надежных источников» газете известно, что «семья солдата никогда не поверит в версию суицида, поскольку младшая сестра контрактника, которая разговаривала с ним по телефону каждые полчаса, не заметила у него признаков депрессии, зато точно знает, что на шее умершего остались подозрительные отметки».

«Маловероятно, что в будущем русские вообще что-то будут сообщать о своих потерях, так как Владимир Путин еще в мае объявил эти данные государственной тайной».

Издание La Razón ближневосточные войны волновали в меньшей степени, чем козни российских коммунистов, денно и нощно стремящихся досадить хоть каким-нибудь образом лесбиянкам, транссексуалам и прочим лицам не от мира сего.

«Депутаты-коммунисты внесли в Государственную Думу проект закона, в соответствии с которым публичные заявления лиц о собственной гомосексуальности будут наказываться штрафом в размере четырех-пяти тысяч рублей (60 — 75 долларов). Достаточно высказать эту мысль в общественном месте для того, чтобы правоохранители имели право подвергнуть говорящего денежным санкциям. Если же акт признания в своей приверженности к нетрадиционной сексуальной ориентации состоялся на территории учебного заведения или музея, то нарушитель этого закона может быть подвергнут заключению на пятнадцать суток. На женщин (лесбиянок) это правило пока распространяться не будет.

По признанию депутата Никитчука «смотреть на то, как бородатые мужики, пуская слюни, обнимаются и целуются — это мерзко».

«Партия Кремля отвергла эту идею, подчеркнув, что пропаганда гомосексуализма и так уже является предметом спорного запрещающего закона, который сексуальные меньшинства считают нарушением их права на свободу выражения мнения».

«Против этого закона высказалась ветеран правозащитного движения России Людмила Алексеева, посоветовавшая коммунистам заняться решением повседневных проблем, а не деталями личной жизни населения».

Газета подчеркнула, что «Россия, сажавшая геев до 1993 года в тюрьму, препятствует проведению любого парада сексуальных меньшинств и запрещает однополым парам усыновлять детей».

Некоторое спокойствие за мир во всем мире в испанской прессе обнаружилось ближе к концу недели, когда выяснилось, что Россия «согласилась обсудить условия принуждения к прекращению войны в Сирии».

«Все актеры спектакля под названием «Конфликт» собрались в Вене. За исключением представителей сирийского режима и оппозиции. Влиятельные силы планеты, среди которых впервые замечен и Иран ищут решение проблемы, — пафосно отметила в своем комментарии El Confidencial. — Большинство считает, что руководитель нынешнего режима виновен в львиной доле преступлений, которые произошли в эти годы. За Асада держится лишь Россия. Да еще Иран, но последний, видимо, только до определенного момента. Если Тегерану удастся добиться включения каких-то своих идей в заключительный документ — он от Асада откажется. Ирану нужна стабильная Сирия, но при этом она не должна быть более влиятельной, чем он. Успех или провал саммита в Вене зависит от того, как его участникам удастся договориться по фигуре нынешнего сирийского главы».

Новость о том, что США уже не претендуют на обязательное исключение Асада из процесса урегулирования в САР, в испанской прессе практически никто не заметил.

Ну, а завершилась неделя, как и принято в лучших домах, расслабляющими материалами, призванными поднять у читателя настроение перед выходными. Одной из таких тем была признана идея превращения памятника Ленину в статую Дарта Вейдера, реализованная в Одессе.

«Украинское правительство еще в апреле этого года обнародовало пакет мер, призванных стереть все следы, оставленные в республике коммунистическим прошлым. Превращение Ленина в героя «Звездных войн» — вполне удачное решение, вписывающееся в этот план. Все памятники персонам из советского периода истории Украины будут в конечном итоге демонтированы или видоизменены до полной неузнаваемости», — сообщила своим читателям каталонская El Periódico.