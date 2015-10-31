Тбилиси, 31 октября, 2015, 09:31 — ИА Регнум. Служба государственной безопасности Грузии в рамках начатого несколько дней назад расследования информации о подготовке государственного переворота 30 октября допросила гендиректора телекомпании «Рустави-2» Нику Гварамия и бывшего секретаря Совета национальной безопасности Гигу Бокерия.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Допросы продолжались несколько часов, и после их окончания соратники Михаила Саакашвили заявили журналистам, что на уголовное дело, по которому их допрашивали, наложен гриф «секретно», поэтому от разглашения деталей допроса воздержались. Тем не менее сделали общие заявления о том, что прокуратура и следствие действуют по указанию бывшего премьера Бидзины Иванишвили, о притеснении свободной телекомпании «Рустави-2» и намерении защищать ее независимость любыми средствами. Они также заявили, что не собираются в своих действиях выходить за рамки Конституции, а правительство обвинили в том, что именно оно пытается вывести процессы за рамки закона и Конституции.

«Те следователи, которых по заказу Иванишвили заставляют терять время на такие глупости, услышали от меня то, что я не раз заявлял обществу. Наша позиция давно всем известна. Наша задача — не дать Иванишвили возможность вывести страну за рамки Конституции», — заявил журналистам Гига Бокерия, который в беседе с Михаилом Саакашвили обсуждал план наема боевиков, организации физического противостояния и стрельбы на территории телекомпании «Рустави-2».

Среди других планов ЕНД Бокерия назвал победу над Иванишвили на парламентских выборах 2016 года и пресечение его попыток путем насилия заглушить в стране свободу слова, прежде всего телекомпанию «Рустави-2».

Ника Гварамия после допроса пояснил, что общество неправильно интерпретировало его разговор с Михаилом Саакашвили, в том числе неправильно поняло такие слова, как «боевики» и «революционный сценарий».

«Можно сказать, что эти слова действительно режут слух, но само собой разумеется, что никто не имел ввиду никакого государственного переворота. Речь шла о защите «Рустави-2», то есть о действиях реакционных, а не проактивных, которые предусматривают государственный переворот, вторжение или захват власти», — заявил Гварамия.

Он заверил, что у них нет ни «боевиков», ни «баррикад», и никого из своих сторонников на территорию «Рустави-2» они не созывают.

Следует отметить, что сам Саакашвили в видеообращении, опубликованном на его сайте в сети Facebook и в эфире «Рустави-2», действительность размещенных на украинском сайте аудиозаписей отрицает и заявляет, что они были сделаны спецслужбами России.

«Они (российские спецслужбы) по частям выставили на русском сайте созданные российскими спецслужбами) телефонные разговоры, так же, как в 2012 году они поставили тюремные кадры, и сегодня все знают, что тюремные кадры были поставлены. Они убили 9-месячного ребенка для выборов и провели настоящую спецоперацию», — заявил Саакашвили.

Новые уличающие представителей бывших властей Грузии аудиозаписи появились в интернете 29 октября. На сайте http://uareview.in.ua/ размещены записи бесед экс-президента Михаила Саакашвили с гендиректором телекомпании «Рустави-2» Никой Гварамия и соратником по партии «Единое национальное движение», бывшим секретарем Совета национальной безопасности Гигой Бокерия.

Очень похожим на голос Михаила Саакашвили голосом некто советует собеседнику, представленному как Ника Гварамия, устроить баррикады, чтобы не пустить на территорию телекомпании спецназ.

Во второй аудиозаписи «Саакашвили» уже беседует с «Бокерия», передает ему содержание разговора с «Гварамия» и еще раз подчеркивает, что нужно забаррикадироваться, нанять боевиков и устроить стрельбу. «Должны быть расквашенные лица, должно быть физическое противостояние, а если понадобится, то и стрельба», — говорит «Саакашвили».