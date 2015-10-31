Бухарест, 31 октября, 2015, 07:49 — ИА Регнум. Число жертв пожара в ночном клубе в Бухаресте возросло до 27 человек. Пострадали более 200 человек. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает МВД Румынии.

romaniatv.net Румынские спасатели оказывают помощь пострадавшим.

Правоохранителям удалось восстановить картину произошедшего. Когда на сцену в клубе вышла группа Goodbye to Gravity и стала исполнять композицию под названием «День, в который мы умрем», в клубе был зажжен фейерверк. Потолок помещения, где находился клуб, сделан из дерева и от фейерверка он загорелся.

Из помещения был открыт только один выход и толпа ринуась к нему. В результате возникла давка. Люди получили травмы, многие задохнулись в толпе. В момент трагедии в клубе находилось до 400 человек.

На данный момент спасательные работы уже завершены. В больницах Бухареста не хватает коек, чтобы разместить всех пострадавших. Большинство из них — молодые люди от 18 до 25 лет. Они получили ожоги, которые достигают до 70−80% поверхности тела. Состояние пострадавших стабильно тяжелое, сообщают медики. Они предупреждают, что число жертв может возрасти.

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