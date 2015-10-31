При пожаре в ночном клубе в Бухаресте погибли 27 человек
Бухарест, 31 октября, 2015, 07:49 — ИА Регнум. Число жертв пожара в ночном клубе в Бухаресте возросло до 27 человек. Пострадали более 200 человек. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает МВД Румынии.
Правоохранителям удалось восстановить картину произошедшего. Когда на сцену в клубе вышла группа Goodbye to Gravity и стала исполнять композицию под названием «День, в который мы умрем», в клубе был зажжен фейерверк. Потолок помещения, где находился клуб, сделан из дерева и от фейерверка он загорелся.
Из помещения был открыт только один выход и толпа ринуась к нему. В результате возникла давка. Люди получили травмы, многие задохнулись в толпе. В момент трагедии в клубе находилось до 400 человек.
На данный момент спасательные работы уже завершены. В больницах Бухареста не хватает коек, чтобы разместить всех пострадавших. Большинство из них — молодые люди от 18 до 25 лет. Они получили ожоги, которые достигают до 70−80% поверхности тела. Состояние пострадавших стабильно тяжелое, сообщают медики. Они предупреждают, что число жертв может возрасти.
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