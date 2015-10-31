Москва, 31 октября, 2015, 07:24 — ИА Регнум. Оба пилота разбившегося в Камчатском крае истребителя-перехватчика МиГ-31 эвакуированы на аэродром Елизово, их жизни ничто не угрожает. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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«Оба пилота потерпевшего аварию в Камчатском крае истребителя МиГ-31 успешно эвакуированы на аэродром Елизово поисково-спасательной службой Восточного военного округа, прибывшей к месту приземления лётчиков сразу же после улучшения погоды в районе поиска», — сказано в сообщении Минобороны РФ.

Врачи на авиабазе уже обследовали летчиков и заключили, что их жизни ничто не угрожает.

Напомним, накануне стало известно, что МиГ-31 исчез с экранов радаров в Камчатском крае. Самолет возвращался на аэродром приписки после планового учебно-тренировочного полета.

Позже стало известно, что самолет разбился, но пилотам удалось выжить. В ходе поисково-спасательной операции в Камчатском крае экипаж самолета Ил-38 обнаружил по аварийному радиомаяку обоих пилотов потерпевшего аварию самолета МиГ-31.