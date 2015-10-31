Минобороны: пилоты разбившегося на Камчатке МиГ-31 эвакуированы
Москва, 31 октября, 2015, 07:24 — ИА Регнум. Оба пилота разбившегося в Камчатском крае истребителя-перехватчика МиГ-31 эвакуированы на аэродром Елизово, их жизни ничто не угрожает. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Оба пилота потерпевшего аварию в Камчатском крае истребителя МиГ-31 успешно эвакуированы на аэродром Елизово поисково-спасательной службой Восточного военного округа, прибывшей к месту приземления лётчиков сразу же после улучшения погоды в районе поиска», — сказано в сообщении Минобороны РФ.
Врачи на авиабазе уже обследовали летчиков и заключили, что их жизни ничто не угрожает.
Напомним, накануне стало известно, что МиГ-31 исчез с экранов радаров в Камчатском крае. Самолет возвращался на аэродром приписки после планового учебно-тренировочного полета.
Позже стало известно, что самолет разбился, но пилотам удалось выжить. В ходе поисково-спасательной операции в Камчатском крае экипаж самолета Ил-38 обнаружил по аварийному радиомаяку обоих пилотов потерпевшего аварию самолета МиГ-31.