Владивосток, 31 октября, 2015, 09:29 — ИА Регнум. Снижение Центробанком ключевой ставки сейчас будет разрушительно для финансовой системы России. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM кандидат экономических наук, преподаватель ШЭМ ДВФУ Максим Кривелевич. Он полагает, что четверть процента — это максимальные колебания, которые Банк России может себе позволить, чтобы никто не впал в панику.

Маринус ван Реймерсвале. Банкир с женой. Фрагмент. 1539

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«Снижение ставки может привести только к одному — к очень мощному росту курса доллара. Единственным фактором, который на фоне снижающихся нефтяных цен, недостаточных резервов, всех политических и иных рисков хоть как-то держит нас на плаву и препятствует переходу из состояния 60 рублей за доллар к состоянию 80 рублей за доллар, это так называемый эффект «керри-трейд» — ситуация, при которой в России есть дорогие деньги», — считает эксперт.

По его мнению, двузначная доходность стимулирует желание вкладывать деньги в рублях, потому что доход при инвестициях в долларах составляет 2−3%. «Отсюда возникает желание занимать деньги в твердых валютах и вкладывать их в рублевые проекты, для того чтобы воспользоваться этим эффектом большей доходности. В этих условиях важен любой фактор, который позволяет доходность рублевых вложений увеличить», — поясняет Максим Кривелевич.

Он напоминает, что в прошлый раз Центробанк, когда он своей мягкой политикой довел страну до валютной паники — до 70 рублей за доллар, и надо было хоть что-нибудь сделать, поднял ставку с 10% до 17%, «то есть мгновенно сделали рублевые вложения более выгодными, ставка банковских депозитов тут же прыгнула в район 20%, и причем мы не говорим о деньгах населения, а говорим о деньгах в распоряжении организаций». «Сейчас совершенно обратная ситуация: низкие ставки Центробанка ведут к тому, что человек начинает думать, а нужны ли мне эти риски, которые связаны с хранением денег в рублях, за какие-нибудь лишние 3%», — считает он.

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Эксперт не ждет снижения ставок, в том числе, потому что подобные действия были бы разрушительны для российской финансовой системы, на годы подорвали бы доверие к рублёвым инструментам и просто заставили бы инвесторов усомниться, в чьих интересах работает регулятор.

«Потому что, если он работает в интересах российской экономики, он должен делать так, чтобы деньги в страну приходили. А снижающаяся ставка приводит к тому, что деньги из России уходят. Повышать ставку они не могут, потому что дорогой рубль не нужен российскому бюджету — ему выгодно, когда рубль дешевенький, в разумных границах, конечно. Но если он опустится до уровня 80 или 90 рублей — не с кого будет налоги собирать, все разорятся. Поэтому для бюджета хорошо, когда рубль слабеет, но плавно, по чуть-чуть. Уровень в 50 рублей за бочку нефти и 63 рубля за доллар — это рубль, удобный российскому бюджету, поэтому даже если нефть будет дорожать, нам дешевого рубля все равно не подарят, у бюджета есть свои резоны. 50 рублей за доллар нам не дадут, но и 80 рублей тоже не допустят, потому что иначе от наших рублевых зарплат останется только на поесть, и то очень слабенько», — объяснил Максим Кривелевич.

Он подчеркивает, что есть еще один важный фактор, который стоит учесть: «Дело в том, что декабрь — это очередной пик выплаты российских долгов. Нам постоянно рапортовали, что у нас государственные валютные долги снижаются, а при этом росли валютные долги квазигосударственные — таких крупных компаний, как «Газпром» и «Сбербанк», за которые все равно государство так или иначе отвечает — не юридически, но фактически. У этих долгов есть график погашения, и на четвертый квартал, особенно на декабрь, приходится достаточно крупная выплата. При этом в условиях санкций, которые никто не отменял, сыграть в любимую российскую игру — занять, чтобы отдать — уже не получится, потому что занимают только на очень короткие сроки до 30 дней. В этих условиях есть дополнительное давление на рубль, потому что, чтобы отдавать эти долги в валюте, надо эту валюту купить. А чтобы валюту купить, надо рубль продать, а если рубль продается и валюта покупается, то курс валюты естественно идет вверх. Сейчас как раз очень опасный момент, поэтому я никаких действий от государства не ожидаю. В такой неустойчивой ситуации, когда внешние обстоятельства угрожают стабильности рубля, его нельзя еще и подталкивать».

Эксперт считает, что если ключевая ставка и будет снижаться, то не раньше первого-второго квартала 2016 года, и при условии, что зима в Европе будет холодной, и запасы нефти начнут истощаться. «Где-нибудь там в отдаленном светлом будущем можно будет снова вернутся к этому разговору, и может быть тогда возникнут условия для снижения ставки, но уж точно не в этом году», — подытожил Максим Кривелевич.

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