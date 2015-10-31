Буэнос-Айрес, 31 октября, 2015, 04:32 — ИА Регнум. В Аргентине правоохранительные органы конфисковали в провинции Буэнос-Айрес крупнейшую партию марихуаны в 12 тонн, сообщает парагвайский портал ABC со ссылкой на губернатора провинции Даниэля Сиоли. Наркотик перевозили в грузовике, следовавшем из Парагвая.

playserver.net 12 тонн марихуаны

Губернатор и кандидат в президенты от правящего альянса «Фронт за победу» заявил, что это крупнейшая партия марихуаны, изъятая за одну операцию. Сотрудники правоохранительных органов считают, что реализовать партию наркотика должны были в Аргентине, однако возможность отправки ее части в соседние страны не исключается.

Водитель грузовика задержан, полиция ведет розыск его сообщников.