Нью-Йорк, США, 31 октября, 2015, 01:53 — ИА Регнум. В ООН уволено четверо сотрудников за пересылку по электронной почте детской порнографии, и еще один — за транспортировку на служебном транспорте более 170 кг марихуаны, сообщает Reuters со ссылкой на доклад организации, описывающий случаи нарушения сотрудниками ООН закона.

Графика. Гравюра,.Данте ад ,автор Поль Гюстав Доре 1832-1883

Согласно данным доклада, в 188 странах работают 41 тыс. сотрудников ООН. В каких именно странах работали уволенные сотрудники — не уточняется. Также нет информации, когда их уволили. Представитель организации Фархан Хак уточнил, что об этих случаях правонарушений было сообщено властям государств, на территории которых работали сотрудники.

Напомним, в адрес сотрудников миротворческой миссии ООН в разных странах ранее неоднократно поступали обвинения в сексуальном насилии. 12 августа Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Пан Ги Мун созвал внеплановое заседание Совета Безопасности в связи с новыми обвинениями миротворцев в сексуальном насилии по отношению к несовершеннолетним в Центральноафриканской республике (ЦАР).

Международная правозащитная организация Amnesty International предъявила новые обвинения «голубым каскам» ООН в ЦАР в причастности в изнасиловании 12-летней девочки, а также убийству 16-летнего мальчика и его отца. После этих обвинений глава миссии ООН в ЦАР Бабакар Гайе подал в отставку. Генсек ООН его отставку принял.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, миротворцы в ЦАР были размещены в сентябре 2014 года. Ранее в этой стране, которая постоянно страдает от военных переворотов и гражданской войны, находился совместный контингент Евросоюза и Африканского союза. Обвинения в сексуальном насилии над несовершеннолетними в адрес военнослужащих обоих контингентов не раз звучали за все время их пребывания в ЦАР.