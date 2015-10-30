Минск, 31 октября, 2015, 01:29 — ИА Регнум. По состоянию на 1 октября 2015 года внешний госдолг Белоруссии составил $12,4 млрд (-1,2% с начала года), а внутренний госдолг составил 83,4 трлн белорусских рублей (+72,4%). Об этом говорится в отчёте, опубликованном 30 октября Минфином постсоветской республики.

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«Государственный долг Республики Беларусь на 1 октября 2015 года составил 303,4 трлн. рублей и увеличился по сравнению с началом 2015 года на 105,9 трлн. рублей, или на 53,6%», — сказано в официальном сообщении. Таким образом, совокупный госдолг в долларовом эквиваленте составил $17,4 млрд, из которых примерно треть составляет госдолг внутренний.

Внешний госдолг Белоруссии по состоянию на 1 октября 2015 года составил $12,4 млрд, уменьшившись с начала года на $155,8 млн (с учетом курсовых разниц), или на 1,2%. В январе-сентябре 2015 года были привлечены внешние государственные займы на сумму $1,8121 млрд, в т.ч.: $1,339 млрд — правительства и банков Российской Федерации; $425,3 млн — банков КНР; $47,8 млн — МБРР. На погашение внешнего госдолга с начала 2015 года составило было направлено $1,7659 млрд, в т.ч.: $1 млрд — еврооблигации; $264,8 млн — Евразийский фонд стабилизации и развития (бывший АКФ ЕврАзЭС); $225 млн — правительство РФ; $129,9 млн — банки КНР; $75,9 млн — МВФ; $56,6 млн — банки Венесуэлы; $13,0 млн — МБРР; $0,7 млн — США.

«Внутренний государственный долг по состоянию на 1 октября 2015 года составил 83,4 трлн. рублей, увеличившись с начала года на 35,0 трлн. рублей (с учетом курсовых разниц, в том числе за счет изменения курса белорусского рубля — на 22,0 трлн. рублей), или на 72,4%», — сказано в официальном сообщении.

Внутренняя задолженность правительства Белоруссии выросла из-за размещения в январе-сентябре 2015 года внутренних валютных гособлигаций для юридических лиц и физических лиц (без учета операций по обмену) на $1,350 6 млрд и 1,3775 трлн белорусских рублей. «С начала 2015 года погашено валютных и рублевых государственных облигаций для физических и юридических лиц (без учета операций по обмену) на сумму 236,8 млн. долларов США и 1 315,9 млрд. рублей», — сказано в сообщении Минфина Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, Белоруссия переживает очередной экономический кризис, начавшийся в конце 2014 года и сопровождающийся высокими темпами инфляции, девальвации, роста госдолга и тарифов, а также падения зарплат, промышленного и сельскохозяйственного производства, экспорта. По данным Белстата, за январь-сентябрь 2015 года в Белоруссии промпроизводство сократилось на 7,1%, сельхозпроизводство — на 3,1%, а ВВП в целом упал на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года.

Напомним, 15 октября министр финансов Белоруссии Владимир Амаринзаявил, что официальный Минск ведёт переговоры с МВФ о реализации расширенной программы финансирования и планирует получить от фонда $3 млрд под реализацию структурных реформ. Кредиты и российские нефтепошлины помогут официальному Минску обслужить. По словам Амарина, в 2015 году на обслуживание внешнего госдолга будет потрачено в 2015 году $3,6 млрд, а в 2016 году — почти $3,3 млрд.