Лондон, 31 октября, 2015, 01:08 — ИА Регнум. Полуфиналы, сыгранные в прошедшие выходные, принесли вполне ожидаемые результаты. Новая Зеландия переиграла Южную Африку с минимальным счётом 20:18. Австралия победила Аргентину более уверенно, 29:15.

tousarbitres.fr Мяч для регби

Проигравшие в полуфиналах разбирались между собой в матче за третье место, и сильнее оказались южноафриканцы, переигравшие аргентинцев со счётом 24:13.

По регбийным меркам это был совершенно логичный, по крайней мере в стадии плей-офф, розыгрыш Кубка Мира.

Победитель Кубка мира определится в финальном матче, который пройдёт 31 октября.