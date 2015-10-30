Минск, 31 октября, 2015, 01:03 — ИА Регнум. Глобальная гегемония США неприемлема, как и двойные стандарты в международных отношениях. Об этом 30 октября в минском Доме офицеров заявил Александр Лукашенко, выступая на оперативном сборе командного состава Вооруженных сил, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В ходе своего выступления Лукашенко остановился на целях и задачах обеспечения безопасности постсоветской республики, прокомментировав также ряд проблемных вопросов мировой политики и белорусско-российских отношений. Он осудил стремление США к мировой гегемонии и отметил, что Запад, развязавший войны по всему миру, сам виноват в своих бедах, в частности — в наплыве беженцев из Ливии, Сирии и других стран, где при вмешательстве стран НАТО были совершены государственные перевороты и развязаны войны.

«Исчез Советский Союз, — попомнил бывшим советским офицерам Александр Лукашенко. — И я помню: здесь, в этом зале — буквально через год после избрания меня президентом в середине 90-х (в 1994 году, — ИА REGNUM), я от вашего имени заявил о том, что нам надо быть готовыми защищать своё Отечество. Мы заявили о неприемлемости нарушения норм международного права и движения НАТО на Восток. И мы первыми об этом завели речь».

Лукашенко отметил, что официальный Минск на Западе критикуют и подвергают санкциям за то, что «мы с тех пор и уже в течение 20 лет занимаем определенную позицию» и «дело совсем не в белорусской диктатуре, что мы кому-то не нравимся».

«У нас не было ни вихляний, ни кривляний, как это было у всех постсоветских республик — у всех без исключения, в том числе и Российской Федерации! Мы были абсолютно искренни, мы были абсолютно честны и перед своим народом, и перед нашими партнерами, и, может быть, вероятным противником», — заявил Лукашенко.

«Вот с тех пор нас начали обвинять и в диктатуре, и в попытках возрождения Советского Союза. И что мы видим спустя 20 лет? Мы видим то, что было, простите меня за нескромность, предсказано тогда — в середине 90-х. И эта система сдержек-противовесов разбалансирована до предела. И очень не хотелось бы, чтобы новая система безопасности в мире возникла в результате кровавой бойни. Не хотелось бы еще и потому, что это не та будет бойня, которая была в середине прошлого века — это будет уже война с применением ядерного оружия. Нам это абсолютно не нужно — как и любому другому народу, живущему на этой планете», — сказал он, выступая перед высшим и старшим комсоставом постсоветской республики.

Лукашенко в очередной раз прокомментировал своё отношение к перспективе размещения российской военной авиабазы в Белоруссии, в очередной раз отметив, что военной целесообразности в этом нет и это должны осознать в России. По словам Лукашенко, в Белоруссии несут дежурство подразделения в том числе и российских сил ВВС и ПВО, в частности, — экипажи МиГ-29 ВВС Белоруссии и Су-27 ВКС России, которые «со своей задачей по охране госграницы в воздушном пространстве справляются, в том числе в интересах защиты Российской Федерации».

Руководитель постсоветской республики в очередной раз заявил о способности белорусских аэродромов принять сотни российских военных самолётов, однако размещение в Белоруссии именно военной авиабазы России будет иметь в целом негативные последствия. Лукашенко отметил, что непонятно кем поднятая шумиха в СМИ носит «чисто политический характер».

«Мы не скрываем, что в случае развязывания военной агрессии против Белоруссии, считай — и против России, будет применена совместная региональная группировка войск. А значит, кроме наших Вооруженных сил, по плану — это тоже не секрет, в страну будут переброшены крупные силы российской армии, в том числе значительное количество российской авиации. Но в случае конфликта или назревающего конфликта», — сказал Лукашенко.

По его мнению, более вероятным является всё же обострение ситуации между Арменией и Азербайджаном («карабахская проблема»), конфликт между Молдавией и Приднестровской Молдавской Республикой. Лукашенко обратил внимание на обострение противоречий между Россией и странами Запада, а также между партнёрами Белоруссии и России — среднеазиатскими постсоветскими республиками — Таджикистаном, Туркменией, Узбекистаном и Киргизией.

Лукашенко подчеркнул: современные локальные конфликты не начинаются с прямого вторжения — накануне интервенции проводится работа по развалу государства изнутри. Важную роль при этом играют методы информационной войны, отработанные во время президентской кампании 2015 года в Белоруссии. Также резко выросло влияние организаций деструктивного толка — исламистских на Востоке, а также националистических в Восточной Европе, пытающихся ввезти оружие в Белоруссию. Отметил он и нарастание кризиса в Белоруссии, ободрив военнослужащих: «Впереди у нас серьезная работа по обеспечению стабилизации и поступательного роста во всех сферах народного хозяйства».

Он подчеркнул важность идеологической работы в белорусской армии: «К чему приводит отсутствие четких идеологических и патриотических ориентиров, утрата исторической памяти и нравственных ценностей, мы видим на примере событий у наших ближайших соседей».

Оценивая опасное влияние украинского кризиса, Лукашенко сказал: «Мы знаем режиссеров и реальных участников совершенного там государственного переворота и начавшейся после этого войны». Лукашенко указал на перспективу размещения на Украине военных контингентов стран Запада, что стало следствием политики украинским руководством, пришедшим к власти после государственного переворота в начале 2014 года.

Новые киевские власти, отметил Лукашенко, проводят конфронтационную политику с Россией, рассматривая её как врага: «Это уже закреплено на законодательном уровне. В частности, в новой редакции украинской военной доктрины Россия именуется военным противником». Лукашенко подчеркнул: «В этих условиях для нас крайне важно сохранить выработанный на политико-дипломатическом уровне баланс отношений с Москвой и Киевом. При любом развитии ситуации мы не должны быть втянутыми в их противостояние».

По мнению Лукашенко, «нужно заниматься реальной обороной, а не показушной, и вот тут мы готовы с Россией на любые мероприятия». Помимо развития оборонного сотрудничества с РФ в рамках Союзного государства Белоруссии и России, в постсоветской республике до конца года будет принята новая редакция Военной доктрины, сообщил Лукашенко. Кроме того, до конца года на Высшем государственном совете Союзного государства (состоит из обоих президентов стран-участниц, обоих премьеров и обоих спикеров парламента) будет рассмотрен новый План применения региональной группировки войск.

Лукашенко также заявил, что Белоруссия как государство состоялась и призвал офицеров быть готовыми защитить «клочок земли». По его словам, руководство республики продолжит оснащать 65-тысячную армию современным вооружением в меру своих возможностей и с учётом украинского опыта, но при этом продолжит и «оптимизацию» численного состава Вооруженных сил, изыскивая возможности сокращения управленцев и снабженцев при усилении боевых структур.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году Александр Лукашенко демонстративно дистанцировался от Москвы, поддержав организаторов государственного переворота в Киеве. Одним из краеугольных камней президентской кампании 2015 года в Белоруссии стало нагнетание страха якобы существующей угрозой повторения в Белоруссии «украинского сценария».