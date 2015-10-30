Москва, 30 октября, 2015, 23:57 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы сегодня, 30 октября, удовлетворил ходатайство следствия и поместил под домашний арест директора московской Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину. Ей запрещено покидать свою квартиру на улице Лесная и пользоваться любыми средствами связи.

chelny-izvest.ru Домашний арест

Под домашний арест Шарина отправлена до 27 декабря. Ей вменяется в вину распространение экстремистской литературы.

«Ходатайство следствия признать законным и обоснованным и избрать в отношении Шариной в качестве меры пресечения домашний арест до 27 декабря», — сказано в решении судьи Светланы Александровой.

Напомним, против Шариной было возбуждено уголовное дело по статье ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение национальной ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).

28 октября в здании Государственного бюджетного учреждения культуры «Библиотека украинской литературы» прошли обыски. Правоохранительные органы изъяли почти 200 запрещённых книг и периодических изданий. Среди них множество книг с изображением свастики, изданий разжигающих межнациональную рознь и искажающих исторические факты.

После обыска Шарина была задержана на 48 часов.