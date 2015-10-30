Вильнюс, 30 октября, 2015, 23:42 — ИА Регнум. Действия России как постоянного члена Совбеза ООН подрывают европейскую безопасность, считает глава МИД Литвы

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Отмена Западом антироссийских санкций зависит от готовности России вывести свои войска с Украины. Об этом 30 октября заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью литовскому, белорусскому и российскому изданиям, поддерживающим прозападную оппозицию в своих странах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Линкявичус подверг критике Россию за «аннексию Южной Осетии и Абхазии», а также за воссоединение Крыма с Россией. По мнению главы МИД Литвы, за гражданскую войну на Украине ответственность лежит также на России, и она же виновна в проблемах общеевропейской безопасности, т.к. «соглашение о сдерживании обычных вооружений скоропостижно погибло не без помощи России».

«Те методы, которые применялись Россией во время агрессии против Украины, в Крыму — вот это «зелёные человечки», «белые грузовики» с гуманитарной помощью, которые, трудно сказать, какая там помощь оказывалась этими конвоями, и другие моменты — это нетрадиционные методы, которые не описаны в учебниках, — сказал глава МИД Литвы, описывая «российскую угрозу» корреспонденту российской «Новой газеты». — Это учитывается в тактике, в планировании организаций таких, как НАТО».

Линкявичус согласился с мнением одного из эстонских депутатов, считающего, что у Запада нет других врагов, кроме исламского терроризма и России. Он отметил: «Действительно, действия России в последнее время ставят очень много вопросов и по региональной политике, и по методам. Кстати, это накладывает на Россию ещё большую ответственность потому, что Россия всё-таки является постоянным членом Совета безопасности ООН, этот Совет всё-таки создан для того, чтобы стоять на страже мира на правовых основах этого урегулирования. Если постоянный член, который имеет право вето, занимается такими действиями, которые подрывают всю эту структуру и даже веру в возможность иметь какие-то правовые рычаги — понимаете в чём проблема? Поскольку мы, по сути дела, не можем не только там воздействовать как-то, но мы даже не можем прилично осудить, поскольку там же (в ООН, — ИА REGNUM) резолюции принимаются и они должны приниматься консенсусом».

«Россия очень часто применяла право вето — не только по вопросам к Украине или сбитого самолёта МН17 (малазийского «Боинга», сбитого на территории Украины 17.07.2014 г. , — ИА REGNUM). Кстати, из-за действий таких невозможно было создать трибунал, который был бы действительно прозрачный, всеобъемлющий, там можно было бы ничего не скрывать — можно было, действительно, очень прозрачно, беспристрастно провести этот процесс. Этого не было, и сейчас уже применяются другие, менее эффективные механизмы», — продолжил литовский дипломат, подчёркивая «какую-то двуликость» России.

«По поводу Сирии: тоже были четыре вето наложены (Россией, — прим. ИА REGNUM). И там четыре года ведь проводились действия военные, Асад применял военную силу против своего же народа, погибла четверть миллиона людей, очень много беженцев и так деле. Так что тут не вчера началась эта проблема. И четыре вето — они тоже как бы связали руки международному сообществу. Как воздействовать на ситуацию? И сейчас мы видим последствия.

Такими решениями России и её методами «вряд ли можно восхищаться» — им можно противостоять консолидировано всем «международным сообществом», считает глава МИД Литвы. Характеризуя российскую политику, глава МИД постсоветской республики отметил: «И силовые методы, такие как сейчас проводятся в Сирии, также показывают, что амбиции есть «быть на виду», «быть важным игроком», но не партнёром, что самое страшное. Вот если быть партнёром — было бы более приемлемо».

В противодействии России возможны «какие-то более решительные, согласованные, я бы подчеркнул, средства и методы влияния», считает глава МИД Литвы. Он также считает, что при рассмотрении вопроса об отмене антироссийских санкций следует разделять оценки роли России в украинском и сирийском кризисах.

«Кризис возник из-за агрессии России против Украины», — уверен Линкявичус. Он констатировал, что «Минским соглашениям нет альтернативы», однако они не выполняются.