Москва, 30 октября, 2015, 23:07 — ИА Регнум. В Камчатском крае с экранов радара пропал истребитель-перехватчик МиГ-31, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет. Об этом сегодня, 30 октября, сообщает пресс-служба российского военного ведомства.

topwar.ru МиГ-31 Российский истребитель.

Сообщается, что истребитель-перехватчик МиГ-31 Восточного военного округа пропал с экранов радаров в 18:38 мск. Известно, что самолет возвращался на аэродром базирования после выполнения планового учебно-тренировочного полета.

Командование Восточного военного округа уже организовало поисково-спасательную операцию в районе исчезновения истребителя. Однако её проведение осложняется плохими метеорологическими условиями.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в ОКБ-155 (ныне ОАО «РСК «МиГ») в 1970-х годах. Первый советский боевой самолёт четвёртого поколения.