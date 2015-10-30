Москва, 30 октября, 2015, 22:34 — ИА Регнум. Следствие предъявило обвинение директору московской Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной. Ей вменяется в вину распространение экстремистской литературы. Об этом сегодня, 30 октября, заявил следователь во время заседания суда об избрании Шариной меры пресечения.

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По версии следствия, в 2011—2015 годах Шарина распространяла среди посетителей Библиотеки украинской литературы книжные издания Дмитрия Корчинского, которые признаны судом экстремистской литературой и запрещены к использованию. По мнению следствия директор Библиотеки украинской литературы нарушил федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности».

Стоит отметить, что во время заседания суда Шарина свою вину не признала.

Напомним, Шарина была задержана после обысков в Библиотеки украинской литературы. Правоохранительные органы изъяли почти 200 запрещённых книг и периодических изданий. Среди них множество книг с изображением свастики, изданий разжигающих межнациональную рознь и искажающих исторические факты.