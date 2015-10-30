Иваново, 30 октября, 2015, 21:23 — ИА Регнум. Губернатор Ивановской области Павел Коньков и министр культуры России Владимир Мединский 30 октября в Иванове подписали протокол о намерениях по созданию регионального отделения общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе правительства Ивановской области.

Фото пресс-службы правительства Ивановской области

Объединение ставит своими целями привлечение общественности к изучению военно-исторического прошлого России, воспитание патриотизма, повышение престижа службы в армии. Среди направлений работы также значится сохранение объектов культурного наследия, содействие военно-историческим организациям и поисковым движениям, участие в сохранении и восстановлении памятников истории.

Императорское Русское военно-историческое общество было основано в 1907 году, его почётным председателем был Николай II. Современная организация создана в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Оно имеет отделения в большинстве субъектов Российской Федерации. Учредителями выступают Министерство культуры РФ и Министерство обороны РФ.

Спикер Ивановской областной Думы Виктор Смирнов на церемонии подписания протокола рекомендован для избрания председателем попечительского совета регионального отделения.